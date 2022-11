Luci a led e pezzi mancanti da sostituire, in arrivo i lavori per riqualificare gli storici candelabri del lungomare di Bari

Gli storici candelabri di ghisa del lungomare di Bari, simbolo del capoluogo pugliese e di uno dei suoi luoghi più caratteristici, si apprestano a ricevere una 'rinfrescata' che li renderà più belli e funzionali. Il Comune, nei giorni scorsi, ha approvato gli atti propedeutici alla gara d'appalto per la manutenzione biennale dei lampioni ornamentali, individuando una somma da oltre 1,6 milioni di euro per la realizzazione degli interventi.

I lavori, spiega a BariToday l'assessore comunale Giuseppe Galasso, saranno effettuati a scaglioni: "Non appena riusciremo a reperire le risorse potremo cantierizzarli. Intanto andiamo avanti con la pubblicazione della gara" che sarà aggiudicata nei prossimi mesi. Saranno oltre 200 i candelabri interessati dagli interventi, sulla base dei pezzi 'clonati' grazie al calco di uno dei lampioni, a disposizione del Comune.

I candelabri saranno smontati e riverniciati, nonché risistemati con ricambi anche andranno a rimpiazzare parti mancanti o non funzionanti. Previsto, inoltre, un rinnovo della componente tecnologica con l'inserimento di luci a led che consentiranno anche un notevole risparmio energetico. Quest'ultimo intervento, in particolare, riguarda il lungomare storico, visto che il tratto con 29 candelabri accesi ad ottobre nella rotonda di fronte all'ingresso monumentale della Fiera del Levante, è già dotato di lampadine led.

Sempre per quanto riguarda il lungomare Starita, l'appalto consentirà di completare le installazioni con un trentesimo candelabro al momento mancante perchè 'dirottato' sul tratto 'storico' per sostituire uno che era stato abbattuto dal maltempo un anno fa. Il secondo lotto degli interventi, invece, permetterà di coprire (con un'altra trentina di lampioni in ghisa) anche il tratto compreso tra la rotonda e i ristoranti di San Cataldo. Per vedere i candelabri anche oltre, nell'area attorno al faro, bisognerà invece aspettare i lavori di riqualificazione e trasformazione della zona previsti nel 2023.