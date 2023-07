Lancia una bottiglia dal cavalcavia sulla Statale 100, 15enne denunciato a Casamassima

Il ragazzo, proveniente dalla provincia di Taranto, si era recato con alcuni coetanei in un Centro Commerciale della zona. Il gesto, pericoloso per l'incolumità degli automobilisti in transito, sarebbe stato notato da una pattuglia della Polizia Stradale. L'autore del lancio è stato identificato e affidato ai genitori