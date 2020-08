Ragazzini lanciano sassi contro camion guidato da barese: bloccati nove minori in Salento

Nove minorenni sono stati sorpresi a gettare sassi contro le vetture in transito sulla Statale 16, all'altezza di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce: una delle pietre ha colpito un camion lanciato da un 44enne di Alberobello, in provincia di Bari, mentre transitava in direzione sud.

L'autista ha denunciato tutto ai Carabinieri che hanno bloccato e identificato i 9 minori. Sul posto sono stati recuperati numerosi sassi lanciati dai giovani. Le pietre sono state sequestrate. Le indagini sono in corso allo scopo di accertare ulteriori ipotesi di reato.