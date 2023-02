Largo Albicocca si accende per San Valentino: canzoni e balli nella piazzetta di Bari vecchia consacrata all'amore

Largo Albicocca si accende nella sera di San Valentino. La piazzetta di Bari vecchia dedicata all'amore ha ospitato questa sera il flash mob organizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune, con alcuni sponsor privati, in occasione del 14 febbraio. Tra musica, balli e karaoke, coppie di tutte le età, famiglie e bambini si sono ritrovati in piazza per festeggiare. A cantare insieme ai baresi anche il sindaco, Antonio Decaro.

"Non c'è modo più bello di passare la giornata dedicata all'amore: in piazza, insieme. Buon San Valentino Bari", ha commentato il primo cittadino sui social.