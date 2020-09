Si rifiuta di indossare la mascherina sul bus, in largo Ciaia arriva la polizia: sanzionata e denunciata

Vuole viaggiare a bordo del bus senza indossare la mascherina, in barba a qualsiasi norma anti-contagio. Così, dopo gli inutili richiami del personale di controllo delle Fse, sul posto è stato necessario l'intervento della polizia: è accaduto nella mattinata di ieri in largo Ciaia. Gli agenti delle Volanti hanno elevato a carico di una donna di 38 anni la contestazione della violazione alle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19. Ma la storia non è finita lì. Successivamente, i poliziotti sono intervenuti nuovamente su segnalazione di un altro conducente di mezzo pubblico, poiché la stessa donna ostacolava il prosieguo del servizio, ostinandosi a non indossare la mascherina. Questa volta gli agenti l’hanno anche deferita in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.

(foto di repertorio)