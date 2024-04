Latte in polvere diluito nel vino al posto dell'acqua: neonato di 4 mesi ricoverato nel 'Giovanni XXIII' di Bari

È ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale pediatrico di Bari 'Giovanni XXIII', un neonato di 4 mesi che negli scorsi giorni avrebbe ingerito del latte in polvere diluito nel vino. L'episodio, secondo quanto riporta BrindisiReport, sarebbe scaturito da un tragico errore: la madre avrebbe diluito il latte in polvere nel vino e non nell'acqua. Il bimbo sarebbe stato portato dalla stessa madre, residente nel Brindisino, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Il personale sanitario ha stato sottoposto il piccolo a lavanda gastrica, ma la situazione non è migliorata. È stato quindi intubato e stabilizzato. Dopo l'intervento dei sanitari del Perrino, il neonato è stato portato presso l'ospedale pediatrico barese, dove si trova tuttora. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili.