Laurea honoris causa al presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana: cerimonia all'Uniba

E' stata conferita questa mattina al presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, la laurea magistrale honoris causa in Innovazione, Governance e Sostenibilità del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università di Bari. La cerimonia si è tenuta nell'aula magna Aldo Cossu alla presenza, fra gli altri, del presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del rettore Stefano Bronzini.

Fontana, già laureato a Bari nel 1992 in Farmacia, è stato proclamato dal rettore Bronzini e al termine ha tenuto una lectio magistralis dal titolo 'Innovazione, governance e sostenibilità. Il caso Farmalabor'.

"Sergio Fontana è un imprenditore che con passione ha saputo coniugare lo spirito di innovatore dei processi e prodotti con quello di attento amministratore di aziende": con queste parole, come riporta l'Ansa, comincia la motivazione del conferimento.

Fontana ha espresso soddisfazione per una laurea che "viene data - ha detto - non solo a me ma a tutti gli imprenditori pugliesi", segno che "si può fare impresa al Sud nonostante le difficoltà puntando su innovazione, ricerca, collaborazione con l'università, sostenibilità e una buona governance".