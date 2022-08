Lavaggio strade, proseguono gli interventi di 'Bari di notte': le vie interessate e i divieti fino al 21 agosto

Proseguono gli interventi di 'Bari di notte', il programma di lavaggio straordinario delle strade predisposto da Amiu e in corso fino a settembre.

Per consentire il lavoro di mezzi e operatori, è necessario che le strade siano libere, per questi la Polizia locale ha disposto una serie di divieti nelle vie interessate dalla pulizia. Attraverso la propria pagina Fb Amiu Puglia ha comunicato i divieti previsti per la settimana dal 16 al 21 agosto. Di seguito il programma per la settimana 16-21 agosto.

Dalle ore 23.00 del giorno 16 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 17 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via Caccuri, via Pappacena, via Posca.

Dalle ore 23.00 del giorno 17 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 18 agosto 2022, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: via Manzoni, piazza Risorgimento, via Altamura, via Barletta.

Dalle ore 23.00 del giorno 18 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 19 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via G. Bovio, via S. Costantino, via E. Fieramosca, tratto compreso da via Crispi a via Bovio.

Dalle ore 23.00 del giorno 19 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 20 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via G. Capruzzi.

Dalle ore 23.00 del giorno 21 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 22 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata su corso Cavour.