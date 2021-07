Dalla mensa ai riposi, troppi rinvii sul contratto: lavoratori del Policlinico in stato di agitazione

In stato di agitazione le lavoratrici e i lavoratori della sanità del Policlinico di Bari. Lo hanno comunicato con una lettera inviata a Prefettura, Commissione di garanzia e Azienda, i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl.

Le motivazioni vertono soprattutto sui continui rinvii per applicazioni di importanti istituti contrattuali. Tra questi ci sono il riconoscimento diritto alla mensa, il mancato pagamenti riposi compensativi, il regolamento pronta disponibilità e la mancata conclusione iter per incarichi di funzione area sanitaria.

"Nonostante le reiterate richieste di incontri e nonostante il grande senso di responsabilità procrastinato nel tempo sia dai lavoratori che dalle stesse OO.SS - spiegano i sindacati - ad oggi non si è riusciti ad ottenere risposte in merito ai sacrosanti diritti dei lavoratori, solo un silenzio assordante e irrispettoso ci giunge dalla Direzione Generale, al cospetto di lavoratori che con grande spirito di abnegazione e responsabilità hanno permesso durante il periodo pandemico di rispondere alle esigenze di salute della popolazione".

"Stanchi delle false promesse e delle mancate risposte - aggiungono - comunicano sin d’ora che se il tentativo di raffreddamento richiesto dinanzi al Prefetto di Bari non si concluderà in tempi brevi e in maniera positiva per i lavoratori si procederà con la mobilitazione del personale per un autunno che si prevede particolarmente caldo".