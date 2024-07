Lavori sull'A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne per le stazioni di Acquaviva e Molfetta

Sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nei prossimi giorni saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di lunedì 8 luglio alle 6 del giorno successivo sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata e in uscita. In alternativa, consiglia Autostrade.it, si potrà entrare nella stazione di Bitonto o di Trani.

Dalle 22 di mercoledì 10 luglio alle 6 del giorno successivo sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata e in uscita. Sono consigliati percorsi alternativi con ingressi nella stazione di Bari sud o di Gioia del Colle.