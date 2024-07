Tecnici Aqp al lavoro a Cassano: stop all'erogazione idrica in alcune strade

Acquedotto Pugliese sta effettuando dei lavori per il miglioramento del servizio e il recupero della risorsa idrica nell’abitato di Cassano. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della condotta suburbana di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato.

Per consentire l’esecuzione dei lavori - rende noto Aqp - sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 luglio 2024 a parte dell’abitato di Cassano delle Murge (BA), in particolare nella zona ricompresa nel perimetro individuato dalle seguenti vie: via Unità d’Italia, via Cotugno, via Peucetia, via Annibale di Francia, via Convento, via Pascoli, via Fratelli Bandiera, via della Repubblica, via Massari, via D’acquisto, via Giordano, via La Malfa, via Trieste, via Pisacane, via Matteotti, via Sant’Antonio Abate, via Pellerano, via Colamonico, Collina Santa Lucia e via Panoramica.

La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 7 con ripristino alle ore 16. "Disagi - avvisa Aqp - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735, consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o X, account @AcquedottoP.