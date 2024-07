Aqp al lavoro per riparare una condotta: chiude al traffico un tratto di via Omodeo

Un tratto di via Omodeo a Bari, tra via Fanelli e via Salvemini, sarà chiuso al traffico dal 23 al 25 luglio per consentire lavori di riparazione di una condota da parte di Acquedotto pugliese, in seguito a una rottura verificatasi lo scorso 21 giugno.

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari ha disposto temporaneamente la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta ambo i alti con rimozione forzata nel tratto interessato. L’ordinanza segnala, come percorsi alternativi, via Salvemini e via Sorrentino.

Inoltre, da domani sabato 20 luglio, per sessanta giorni consecutivi, per lavori di adeguamento della rete di fogna bianca comunale, vengono istituite con ulteriore ordinanza alcune limitazioni alla viabilità sulla stessa via Omodeo.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede su via Omodeo, corsia a senso unico lato Politecnico, in corrispondenza dell’incrocio con Via Gaetano Salvemini: l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata; l’istituzione del restringimento di carreggiata, rendendo al contempo fruibile e percorribile ai veicoli e ai mezzi pubblici una corsia di larghezza non inferiore a 3,5 metri per l’unico senso di marcia; la graduazione della velocità in avvicinamento per metri 100 all’area del lavori, con limite pari a 20 km/h.

Sempre nella giornata del 23 luglio, relativamente ai lavori di Aqp in corso, è prevista lo sospensione dell'erogazione idrica in alcuni quartieri, tra cui San Pasquale, Carrassi e Poggiofrano (qui tutte le informazioni e le strade interessate).