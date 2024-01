Lavori di allacciamento alla rete Aqp: chiuso alle auto un tratto di corso Sonnino

Da lunedì 15 gennaio fino al 19, per consentire lavori di allacciamento alla rete idrica di Acquedotto Pugliese, resterà chiuso al traffico un tratto di corso Sonnino. Il provvedimento riguarda in particolare il tratto compreso tra via Vaccaro e Via Libia.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori l’Amtab ha comunicato che da inizio servizio del 15 a fine servizio del 19 gennaio, le linee 2, 2/, 10 e 25 effettueranno alcune variazioni di percorso.

In particolare, le linee 2, 2/, 10 e 14: in partenza dal C.S. Polivalente: i bus giunti sul cavalcavia Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per il lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli per la ripresa del percorso ordinario; in direzione C.S. Polivalente: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 25: in partenza da via degli Oleandri (Z.I.): i bus giunti sul cavalcavia Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per il lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli per la ripresa del percorso ordinario; in partenza da piazza Luigi di Savoia: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.