Lavori Aqp a Bari: rubinetti 'chiusi' per un giorno da San Pasquale alla zona stadio

Acquedotto Pugliese sta effettuando degli interventi relativo alla riparazione di una perdita idrica in rete nell'abitato di Bari. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 23 e il 24 luglio 2024 nei quartieri San Pasquale, Carrassi, Mungivacca, Poggiofranco, Santa Fara, Santa Caterina e zona Stadio San Nicola di Bari.

La sospensione - spiega Aqp - avrà la durata di 23 ore e mezzo, a partire dalle ore 6:00 del 23 luglio con ripristino alle ore 5:30 del 24 luglio.

Nei quartieri San Pasquale, Carrassi e Mungivacca, le strade interessate sono: via Re David, via Vassallo e traverse, via Bissolati, via Barone, C.so Sicilia trav 282, contrada Torre di Mizzo, C.da Mungivacca, C.so Sicilia, via Conte Giusso e traverse, Largo don Franco Ricci, L.go due Giugno, via Salvemini, P.le Pugliese, via Fanelli e traverse, viale Einaudi, via Schuman, S.da Barone, S.da Calvani, S.da Scanzano, SS.100 Mungivacca, St.da Pezze del Sole, S.da Gabriele, S.da Alberotanza e traverse, S.da Petrera, S.da Crocifisso, S.da Gabriele, S.da la Grava, S.lla San Pasquale, via Tupputi, via J. Serra IV, via N. Tridente, via Amendola e traverse, via Fortunato, via Vassallo, Vico Crocifisso, via A.T. Cardarelli, via Antonio de Viti de Marco, via Borsani, via Bovio, via Caduti del Lavoro, via Colaianni, via Colonna, via de Miccolis, via della Costituente, via Diomede Fresa, via Div. Parcadutisti Folgore, via d’Orso, via Elia del Re, via Pessina, via Ferrari, via F. Turati, via Palmieri, via Hahnemann, via Loujacono, via Jacini, via Lagravinese, via Lenin, via Lorenzo d’Agostino, via Luigi Martino, via Adamo, via Giannini, via Omodeo, via Lattanzio, via Marzano, via Pavoncelli, via P.L. Laforgia, via Scumann, via Lonigro, via Straziota, via Lenoci, via Zaccaro, viale di Vittorio, via Don Luigi Sturzo, viale Lenin, viale Maestro del Lavoro, via Orabona, via Borsellino e via Falcone.

Nel quartiere Poggiofranco: viale Luigi De Laurentis, via Giulio Petroni (dall’incrocio con via Gandhi fino alla tangenziale di Bari), via Camillo Rosalba (dall’incrocio con via Madre Teresa di Calcutta fino al la tangenziale di Bari), viale Beato Josemaria Escriva, via Orfeo Mazzitelli e traverse, via Rodolfo Redi, via Edmondo Cuccari, via Enrico Pappacena, via Giuseppe Posca, Piazzetta Nilde Iotti, via Nicola Angelini, via Salvatore Matarrese, via Renato Dell’Andro, via Michele Mitolo, via Matteo Calvario, via Antonio Lucarelli, Stradella Cannaruto, viale Giuseppe Bartolo, via Nicola Dell’Andro, via Angelo Bassi, via Don Luigi Guanella, Piazzale Mater Ecclesiae, via Papa Giovanni Paolo I, via Aurelio Carrante, viale Saverio Dioguardi, via Santi Cirillo e Metodio, via San Tommaso D’Aquino, Stradella del Caffè e via Vitantonio Di Cagno.

A Santa Fara, Santa Caterina e zona Stadio San Nicola: via Generale Bellomo, S.da Ceglie Modugno, S.da Torrebella, S.da Privata Santa Fara, Sda Prov. Modugno-Carbonara, S.da Santa Caterina, via Bitritto, via Canestrelle, via Carbonara, via Carnimeo, via Nitto de Rossi, via S. Caterina, via Seminario, via Aulisio, via Losacco, via Ruffo, via Caduti di Nassirja, via Sassanelli, via Martiri delle Foibe e traverse.

Aqp precisa che si potrebbero verificare abbassamenti di pressione anche nelle zone limitrofe. "Disagi - spiega l'azienda - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata "di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735, consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o X all'account @AcquedottoP.