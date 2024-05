Lavori di Acquedotto Pugliese a Bari: stop all'erogazione idrica in due quartieri

Tecnici di Acquedotto Pugliese saranno al lavoro, nei prossimi giorni, in due quartieri di Bari. Per consentire gli interventi, previsti in due giornate distinte, come comunicato da Aqp sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. I lavori in corso riguardano il potenziamento della rete idrica.

A Carbonara, nella giornata di martedì 14 maggio, sarà necessario interrompere l'erogazione idrica per 12 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle ore 20.

Nel quartiere Palese, giovedì 16 maggio, la sospensione dell'erogazione idrica avrà durata di dieci ore, a partire dalle 8 con ripristino alle ore 18, e interesserà le seguenti strade: via Nazionale (da via Titolo fino a Strada Cola di Cagno e traverse); via Titolo; via Capitaneo (da via Nazionale fino a via Tenente Leonardo Ranieri e traverse); via Speranza; Lungomare Nicola Massaro e traverse; via Tenente Saverio Noviello; via Angelantonio Maiorano; via Vittorio Veneto; viale della Magnolia; viale del Pino; viale dell’Acacia; viale del Platano; viale del Tamerice; viale dell’Eucalipto; viale dell’Oleandro; via Domenico Fazio; via Fratelli Rotondo; vico III Nicola Massaro; via Attilio Alto; Strada Fontanelle; via Nicola dell’Olio; via Pietro Calamandrei; via Vincenzo Ranieri; via Maresciallo Ranieri; via Arcangelo Nicola Maione; Lungomare Ugo Lorusso; Strada Pizzolo Calò e traverse; Strada Cola di Cagno; via Nicola Mitolo; Strada del Quadrifoglio; via Duca D’Aosta e traverse; via Girolamo Nisio; via Amedeo di Savoia; via Maria Chieco Bianchi; via Armando Diaz; via Ada Del Vecchio Guelfi; via Pierino Palasciano; via V. Maiorano Capitano; via Angelo Antonelli; via Domenico Renna e traverse; viale Gino Priolo; via Tenente Leonardo Ranieri; via Giuseppe Volpe; via Giovanni Bellardi; via di Palese Monte Grappa; via Beniamino Montesano; via Colonnello Vito Nicola Picca; contrada Giannone.

"Disagi saranno avvertiti - spiega Aqp - esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese, inoltre, "raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare numero verde 800.735.735, il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o X, account @AcquedottoP.