Lavori Aqp a Modugno, investimento da 3,4 milioni per sostituzioni e potenziamento delle reti fognarie e idriche

In via di ultimazione i lavori sulle condotte idriche. Previsti interventi di distrettualizzazione per una gestione più efficiente della rete

Un fitto piano di interventi "al fine di rendere più efficiente il servizio sull’abitato". Sono in corso, a Modugno, i lavori programmati da Acquedotto pugliese. Le opere, per un investimento di 4,3 milioni di euro, cofinanziate dalla Regione Puglia, termineranno ed entreranno in esercizio entro la fine del 2021. A oggi, con la collaborazione dell’amministrazione Comunale di Modugno, l’intervento sulla rete idrica è stato quasi del tutto completato e sono prossimi i rifacimenti dei tappeti bituminosi delle strade oggetto di intervento. Proseguono i lavori sulla rete fognaria.

“Grazie ad una sinergica e continua collaborazione con Acquedotto Pugliese - commenta Nicola Bonasia, Sindaco della città di Modugno - l’amministrazione comunale sta seguendo direttamente, passo dopo passo, l’avanzamento dell’iter realizzativo dei lavori, che ad oggi risulta in una fase avanzata. I lavori sulle reti idriche e fognarie andranno a migliorare notevolmente il servizio idrico integrato sull’abitato, così da rispondere alle nuove esigenze dei cittadini. Messo a punto e di prossimo avvio il piano dei rifacimenti dei tappeti bituminosi delle strade interessate dall’intervento costruttivo. Ricordiamo ai cittadini che per eventuali disservizi, il numero verde di Acquedotto Pugliese è sempre disponibile”.

“Sulla città di Modugno – chiarisce Domenico Casanova, Responsabile del Procedimento della Direzione Ingegneria di Acquedotto Pugliese – sono in corso massicci interventi per il potenziamento e la sostituzione di complessivi 2,5 chilometri di rete idrica; per quanto riguarda il servizio fognario, i lavori riguardano la sostituzione di 2,7 chilometri e il potenziamento di 1,7 chilometri. Tali opere sono volte a rendere sempre più efficiente il servizio offerto da Acquedotto Pugliese nell’abitato di Modugno, grazie anche all’adozione di sistemi innovativi ed alla realizzazione di nuovi distretti sulla rete idrica”.