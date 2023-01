Tecnici Aqp al lavoro sulla rete idrica a Palese, stop all'erogazione dell'acqua fino alle 18

Rubinetti chiusi, dalle 8 di questa mattina, nel quartiere Palese di Bari: Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato. I lavori riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per garantire una migliore distribuzione in rete. I disagi per i residenti della zona termineranno nel pomeriggio: il normale funzionamento del servizio idrico sarà ripristinato alle 18.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 3 gennaio 2023 nelle seguenti vie del quartiere Palese di Bari e zone limitrofe: via Antonelli, contrada Pizzillo; contrada Giannone; I traversa Nazionale; I traversa Lungomare C. Colombo; I traversa Capitaneo, II traversa.Capitaneo, II traversa largo Renna, vico I Renna, vico II Renna, II traversa via Fontanelle, II traversa via Pizzillo, II traversa via Vittorio Veneto, II traversa Diaz, largo Stazione, largo Renna, Lungomare Massaro, viale Del Pino, lungomare Ugo Lorusso, parallela Vittorio Veneto, prolungamento via Renna, prolungamento via Matarrese, strada del Quadrifoglio, strada Fontanelle, traversa 11 via Fontanelle, traversa 9/D via Nazionale, traversa 15 Del Tamerice, traversa al Civico 7 Via Duca d'Aosta, traversa via Volpe, vico X Capitaneo, viale Del Pino, viale Del Platano viale Del Tamerice, viale Dell'acacia, via Diaz, via Maiorano, via Ada Del Vecchio Guelfi, via Antonio Ardone, via Arcangelo Nicola Maione, via Attilio Alto, via Calamandrei Giurista, via Capitano Maiorano, via Capitaneo, via Caputo, via Vito Nicola Picca, via Dei Medici Condotti, via Domenico Fazio, via Don Montemurro, via Duca D’Aosta, via Fratelli Rotondo, via Volpe, via Garibaldi, via Girolamo Nisio, via II Tronco Renna, via Indipendenza, via Loiacono, via Maresciallo Ranieri, via Maria Chieco Bianco, via Monte Grappa, via Monte Sabotino, via Montecappuccio, via Nazionale, via Nicolò dell'Olio, via Pierino Palasciano, via Privata Macina, via Renna, via Sassanelli, via Spilotros, via Noviello, via Ranieri, via Titolo, via Veneto, viale della Magnolia, viale Dell'Oleandro, viale Gino Priolo, vico II A. Diaz, vico II Duca Amedeo d'Aosta, vico III Lepore, vico III Lungomare Massaro, vico Vittorio Veneto, vico XIII Via Duca d'Aosta.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Aqp raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. L'azienda mette a disposizione dei residenti il numero verde 800735735, maggiori informazioni potranno essere raccolte sulla pagina 'Che Acqua fa' presente sul sito istituzionale di Acquedotto Pugliese.