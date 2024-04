Lavori Aqp a Santo Spirito, rubinetti 'chiusi' in alcune strade: stop all'erogazione idrica per 12 ore

Acquedotto Pugliese al lavoro nel quartiere di Santo Spirito. I tecnici stanno effettuando interventi relativi al risanamento della rete idrica. Per questa ragione, come rende noto Aqp, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nella giornata del 30 aprile 2024.

In particolare, le strade interessate sono lungomare Cristoforo Colombo e relative traverse (da via Paul Harris a via privata Cioffrese), via Paul Harris, Quarta Traversa Via Napoli, via Caladoria, via Giorgio Almirante, via Enrico Berlinguer, traverse via Napoli in Santo Spirito, via Adolfo La Volpe, via Stefano Felis, via Antonio Ungaro, via Corsica in Santo Spirito, via Capitano G. Pansini, via Carlo Giancaspro, via Carlo Citelli, via Malta in Santo Spirito, via Privata Cioffrese. Nelle zone limitrofe potrebbero, inoltre, verificarsi abbassamenti di pressione. La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 20:00.

"Disagi - spiega Aqp - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o tramite X, account @AcquedottoP. Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.