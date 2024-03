Lavori di Acquedotto pugliese a Bari: stop all'erogazione idrica in due quartieri

Due quartieri della città di Bari saranno interessati, nel corso della nuova settimana, da lavori da parte di Acquedotto pugliese, che comporteranno la temporanea sospensione del servizio di erogazione idrica.

In particolare, a San Pasquale, sono in corso interventi che riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, come comunicato da Aqp, nella giornata del 6 marzo sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in via Amendola da via Adolfo Omodeo a via Giuseppe Capruzzi e traverse via Pietro Giannone, via Celso Ulpiani, via Gaetano Postiglione, via Domenico Cirillo, via Sigismondo Catromediano, vico Capurso nell’abitato di Bari. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00.

Nella giornata del 7 marzo, invece, l'interruzione dell'erogazione idrica interesserà il quartiere di Palese, dove sono in corso lavori che riguardano il potenziamento della rete idrica. Lo stop interesserà corso Vittorio Emanuele e relative traverse; via Macchie e relative traverse, via Caputo e relative traverse, via Indipendenza e relative traverse, via Duca d’Aosta e relative traverse, via Modugno e traverse, viale Priolo fino ad altezza di Vico secondo Renna, via Pietro Capruzzi e relative traverse, via Fiume di Palese, via Italo Balbo, piazza Don Demetrio Magrini, via Amedeo di Savoia, piazza Capitaneo, via Capitaneo sino a Via Tenente Leonardo Ranieri. Anche in questo caso la sospensione avrà una durata prevista di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00.

In entrabi i casi, evidenzia Aqp, "disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese raccomanda inoltre i residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”).