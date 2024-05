Lavori di Acquedotto Pugliese a Bari: rubinetti 'chiusi' per 14 ore tra Libertà e Murattiano

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio a Bari. I lavori riguardano, in particolare, la riparazione di una perdita idrica in rete e l’installazione di organi idraulici previsti nell’Appalto di Risanamento delle Reti cittadine.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, spiega Aqp, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 22 maggio 2024. Diverse le strade interessate, in alcuni quartieri più centrali della città, come Libertà e Murattiano. Di seguito le strade indicate da Aqp: Via Pietro Ravanas, Via Trevisani, Via Nicolò Pizzoli, Via Manzoni, Via Giambattista Bonazzi, Via Sagariga Visconti, Via Giosuè Carducci, Via Gaetano Latilla, Via Quintino Sella, Via De Rossi, Via Marchese di Montrone, Via Benedetto Cairoli, Via Roberto da Bari, Via Andrea da Bari, Via Sparano, Via Argiro, Via Melo da Bari, Corso Cavour, Corso Italia, Via Nicola Bavaro, Via Mario Rossani, Via Eritrea, Via Fornari, Via Beata Elisa di San Clemente, Via Giuseppe Suppa, Piazza Aldo Moro, Piazza Umberto I, Via Nicolò dell’Arca, Via Crisanzio, Via Michele Garruba, Via Domenico Nicolai, Via Dante Alighieri, Via Principe Amedeo Via Nicolò Putignani, Via Calefati, Via Abate Gimma, Via Crispi, Via Nicolò Piccini, Corso Vittorio Emanuele, Via Napoli, Via Pasquale Villari, Via San Francesco D’Assisi, Via Alfredo Oriani, Via Maffeo Pantaleoni, Via Gioacchino Murat.

La sospensione avrà la durata di 14 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 22:00. "Disagi - spiega Aqp in una nota - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata "di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile consultare il numero verde 800.735.735, il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) o l'account X @AcquedottoP