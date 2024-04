Lavori di Acquedotto Pugliese in due zone di Bari: rubinetti 'chiusi' in alcune strade

Tecnici dell'Acquedotto Pugliese saranno al lavoro nei prossimi giorni in alcune zone di Bari. Per consentire gli interventi, è prevista la sospensione dell'erogazione idrica.

In particolare, lunedì 15 aprile sono in programma lavori per il risanamento della rete idrica che comporteranno la sospensione dell'erogazione idrica in via Saverio Milella e via Giacomo Sbisà nel Comune di Bari. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 18:00.

Nella giornata del 17 aprile, invece, i lavori, relativi all’installazione di organi di regolazione per l’ottimizzazione della distribuzione in rete, riguarderanno il quartiere Santo Spirito. La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 20:00.

In entrambi i casi, specifica Aqp, "disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese inoltre "raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".