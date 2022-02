Lavori sulla rete idrica a Bari, rubinetti chiusi per nove ore a San Giorgio e Torre a Mare

Tecnici dell'Acquedotto pugliese al lavoro nell'abitato di Torre a Mare, a Bari. Gli interventi riguardano la realizzazione di postazioni di misura e controllo della portata idrica e il contenimento delle pressioni, concorrenti alla riduzione delle perdite all’interno della rete urbana.

Per consentire l’esecuzione dei lavori - rende noto Aqp - sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 16 febbraio, nell’intero quartiere di Torre a Mare (compresi i tratti di complanare della S.S.16 Est Ovest in direzione Brindisi), nella frazione di San Giorgio e parte del lungomare di Bari a sud est a partire da Torre Quetta verso San Giorgio. La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 08:30 con ripristino alle ore 17:30. "Disagi - spiega Aqp - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".