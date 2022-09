Lavori Aqp in via Manzoni e via Ravanas: scattano le limitazioni al traffico al quartiere Libertà

Scattano da oggi, martedì 27 settembre, alcune limitazioni al traffico in via Manzoni e via Ravanas, al quartiere Libertà, per consentire interventi di sostituzione di alcuni tronchi idrici da parte di Acquedotto pugliese.

In particolare, fino al giorno 26 ottobre è disposta la chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Manzoni tratto compreso tra via Crisanzio e Corso Italia. Ancora, in via temporanea dal giorno 27 settembre al giorno 19 ottobre, la chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Ravanas tratto compreso tra via Napoli e via Nicolai.