Lavori urgenti di Aqp in via Napoli a Bari: strada chiusa al traffico in un tratto

Lavori di Acquedotto Pugliese in corso questa mattina su via Napoli, a Bari. Per consentire un intervento urgente dei tecnici Aqp, come comunica la Polizia locale sui propri canali social, è stata disposta la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Di Maratona e via Caracciolo. La Polizia locale invita quindi gli automobilisti a "prevedere percorsi alternativi".