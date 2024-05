Lavori Aqp in corso Sonnino, il 5 giugno 'rubinetti chiusi' nel quartiere Madonnella

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il potenziamento della rete idrica in corso Sidney Sonnino. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 5 giugno 2024 nei quartieri Madonnella e Japigia del Comune di Bari e in particolare nelle seguenti vie: via Gorizia, vico Cettigne, via Corfù, via Egnatia, via Giacomo Matteotti, via Fratelli Rosselli, via Di Vagno, via Ottavio Serena, via Fabio Filzi, via Goffredo Mameli, via Canio Musacchio, via Delfino Pesce, via Carlo Guarnieri, via Anastasio Ballestrero, corso Trieste, viale Imperatore Traiano, piazza Carlo Poerio, lungomare Armando Perotti, piazza Antonio Gramsci, via Dalmazia (dall’intersezione con piazza Antonio Gramsci fino a via Gorizia), lungomare Nazario Sauro (dall’intersezione con via Giacomo Matteotti fino a via Gorizia) e corso Sidney Sonnino (dall’intersezione con via Gorizia fino a via Fratelli Rosselli).

La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle 8 con ripristino alle 20.

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo - spiega Aqp in una nota - Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".