Lavori Aqp in corso De Gasperi: il 10 luglio 'rubinetti chiusi' nei quartieri Carrasi, San Pasquale e Poggiofranco

Rubinetti chiusi il 10 luglio in alcuni quartieri di Bari. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato. I lavori riguardano la manutenzione di un organo idraulico in Corso Alcide De Gasperi e sono propedeutici alla riparazione di una perdita in rete.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 10 luglio, dalle 10 alle 18, nei seguenti quartieri di Bari: Carrassi, San Pasquale (ad esclusione dell’area compresa tra via Fanelli, via Orabona e via Amendola fino alla tangenziale, Poggiofranco (ad esclusione dell’area compresa tra via Mitolo, via Giulio Petroni fino a via Papa Benedetto XIII, via Papa Benedetto XIII, via Niceforo angolo via Pansini e via Tatarella). Nel quartiere Picone si prevede un abbassamento della pressione idrica.

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo - si legge in una nota di Aqp - Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica".