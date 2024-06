Lavori Aqp a Molfetta, 'rubinetti chiusi' il 18 giugno

Rubinetti chiusi il prossimo 18 giugno a Molfetta. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato della zona. I lavori, di manutenzione straordinaria, riguardano l’ottimizzazione di una nuova idrovalvola su via dei Frantoiani. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 giugno in alcune aree del Comune di Molfetta: zona Artigianale, zona Pip, zona Asi, strada vicinale Padula e via Bisceglie.

La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle 8 con ripristino alla mezzanotte.

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo - precisa Aqp in una nota - Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Maggiori informazioni potranno essere richieste tramite i canali di comunicazione di Acquedotto Pugliese: numero verde 800.735.735, sito web www.aqp.it (sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete') e account X @AcquedottoP.