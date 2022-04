Modugno, lavori sulla condotta idrica nella zona industriale: rubinetti chiusi per 11 ore

Manutenzione straordinaria della condotta primaria delle rete idrica nella zona industriale di Modugno. Gli interventi obbligheranno Acquedotto Pugliese, che sta dirigendo i lavori, a sospendere l'erogazione idrica il 3 maggio . La sospensione, che interesserà le utenze ricomprese nella zona industriale del comune di Modugno, come indicato da Aqp, avrà la durata di 11 ore, a partire dalle 13 con ripristino alle 24.

Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. "Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi" si legge in una nota.