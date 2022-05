Nuovo asfalto in via Caduti di via Fani: lavori in corso nel Murattiano

Nuovo asfalto per via Caduti di via Fani: lavori in corso nel quartiere Murattiano, finanziati con i fondi della manutenzione straordinaria del primo Municipio. A comunicarlo è il presidente municipale, Lorenzo Leonetti. " Da questa strada si accede al poliambulatorio Asl dove vengono svolte attività ambulatoriali di varie branche specialistiche - spiega Leonetti - Abbiamo realizzato anche due scivoli per disabili sui marciapiedi in corrispondenza dell'accesso alla struttura. Seguirà in questi giorni il rifacimento della segnaletica orizzontale così da poter chiudere il lavoro di manutenzione straordinaria".