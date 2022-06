Nuovo asfalto in via Papalia e via Marzabotto, lavori in corso a Japigia: "Utilizzate percorsi alternativi"

Hanno preso avvio questa mattina e dureranno fino a domani i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Papalia e via Marzabotto, al quartiere Japigia. A renderlo noto è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

I lavori, realizzati da Rete Gas, rappresentano la fase conclusiva dell'intervento di sostituzione del tronco principale di adduzione del gas effettuato dall'azienda. Dopo la bitumazione del tratto - lungo circa 600 metri - tra una settimana circa si potrà partire con la segnaletica orizzontale di queste strade.

Per evitare disagi, Leonetti invita gli automobilisti "nel limite del possibile, a utilizzare percorsi alternativi come via Gentile e via Caldarola".