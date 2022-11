Un nuovo asfalto in via Roberto da Bari, lavori per 15 giorni: "Smantellati i parklet dei locali" posizionati alla ripresa dal Covid

Hanno preso il via i lavori per il rifacimento degli asfalto in via Roberto da Bari, nel quartiere Murat del capoluogo pugliese. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, che spiega come l'intervento sia in "continuità del progetto di riqualificazione che Acquedotto Pugliese sta portando avanti nei quartieri Murat, Libertà, con l'obiettivo di cercare di eliminare le perdite presenti sulle tubature obsolete e molto vecchie per ridurre sia il disagio a carico dei residenti e dell’ambiente".

I cantieri dureranno 15 giorni nel corso dei quali sarà comunque garantita la circolazione pedonale sui marciapiedi, per consentire il regolare funzionamento delle attività commerciali: "Senza dubbio - dice Leonetti - alcuni disagi si potranno verificare, pertanto, chiedo la massima collaborazione e tanta pazienza". L'intervento di asfaltatura consentirà, rimarca il presidente del Municipio I, "salutano via Roberto da Bari pure i parklet utilizzati dai commercianti nel periodo post Covid".