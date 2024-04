Lavori sulla A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne per il tratto Molfetta-Bitonto

Sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sono stati previsti alcuni blocchi al transito sul percorso compreso tra Molfetta e Bitonto.

Dalle 22 di lunedì 8 aprile alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto Molfetta-Bitonto, verso Bari.

In alternativa, consiglia autostrade.it, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

Nelle quattro notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, con orario dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto Bitonto-Molfetta, verso Pescara/Ancona.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta.