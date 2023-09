Lavori sull'autostrada A14: chiusure notturne per la stazione Bari Sud

Per consentire delle attività di ispezione sulle barriere di sicurezza, sono state previste alcune chiusure notturne per la stazione Bari Sud, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. In particolare, la stazione resterà chiusa dalle 22 di mercoledì 27 alle 6 di giovedì 28 settembre, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto. In alternativa si consiglia agli automobilisti di utilizzare la stazione di Bari nord o di Acquaviva delle Fonti.

Inoltre, dalle 22 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29 settembre, sarà chiusa l'area di parcheggio "Virgilio ovest", situata nel tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Pescara.