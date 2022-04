Basole danneggiate agli incroci, in via Sparano partono gli interventi di ripristino: lavori all'altezza di via Dante

Sono partiti dall'incrocio con via Dante gli interventi di ripristino delle basole danneggiate in via Sparano. Transenne e operai al lavoro questa mattina (con conseguente stop al traffico nell'isolato interessato dai lavori) per consentire la sostituzione di alcuni tratti di pavimentazione.

A rendere necessari gli interventi, è stata la presenza, in corrispondenza di alcuni incroci, di punti in cui le basole della pavimentazione hanno ceduto, risultando così disconnesse o in alcuni casi rotte. Un pericolo per i pedoni, che già nei giorni scorsi aveva reso necessario il posizionamento di transenne per segnalare i tratti danneggiati.

Un fenomeno che, spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, interessa in particolare le intersezioni più trafficate della strada, quelle in cui è più intenso anche il passaggio di camion e furgoni che effettuano le consegne per i negozi. "Il transito, ma anche l'azione di frenata che auto e mezzi pesanti fanno in corrispondenza degli attraversamenti pedonali si traducono in un sovraccarico di sollecitazioni sulla pavimentazione. A questo va aggiunto anche il fatto che spesso camion e furgoni, nonostante la presenza di stalli per carico e scarico proprio a ridosso degli incroci, spesso effettuano la sosta proprio sulle chianche, con conseguenti manovre e sollecitazioni sulla pavimentazione". "In fase progettuale - aggiunge ancora Galasso - avevamo chiesto e inserito l'inspessimento della pavimentazione in corrispondenza delle zone carrabili, ma questa combinazione di fattori nel tempo, in particolare nei tratti completati per primi, ha reso comunque necessari gli interventi. Stiamo facendo questo ripristino nell'ambito della manutenzione della strada, la pavimentazione sarà la stessa e non si vedrà alcuna differenza".