Lavori sulle basole in via Sparano: dieci giorni per riaprire via Dante, poi avanti con gli interventi

Procedono i lavori di manutenzione delle basole in via Sparano, nel tratto all'altezza di via Dante. In questi giorni gli operai stanno completando il posizionamento della pavimentazione e il riempimento delle fughe. Per riaprire al traffico il tratto interessato dai lavori sarà poi necessario attendere tra una settimana e dieci giorni "per consentire un ulteriore assestamento del sottofondo messo in opera", spiega a BariToday l'assessore ai Lavori pubblici, Nicola Mele.

Successivamente, gli interventi dovrebbero man mano proseguire sugli altri incroci della strada, partendo da via Piccinni: in questo caso, non sarà prevista la chiusura dell'intero tratto, ma si procederà "su semicarreggiata", in modo da consentire comunque il transito degli autobus. "Le basole presenti - spiega ancora l'assessore Mele - non vengono sostituite ma numerate e rimosse. Viene quindi rifatto il sottofondo con un prodotto specifico, appositamente studiato per i centri storici e per i carichi di traffico, quindi vengono riposizionate le basole così come erano disposte".