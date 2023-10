Nel Castello Svevo riemerge la storia, visita in anteprima al futuro cantiere evento: "Sarà accessibile ai visitatori, tra arte e videomapping"

Questa mattina l'anteprima dedicata alla stampa dell'intervento attualmente in corso nelle aree esterne del monumento federiciano - e in alcuni spazi interni - che sarà fruibile grazie a un'installazione artistica

Nuovi spazi restituiti ai visitatori, che potranno 'sbirciare' il cantiere in corso, attraverso delle speciali finestre. Abbiamo visitato in anteprima questa mattina il cantiere per la riqualificazione del Castello Svevo di Bari - realizzato dal Segretariato regionale Puglia del Ministero della Cultura - partito ad aprile e che dovrebbe concludersi ad agosto del prossimo anno. Presenti all'incontro il segretario regionale per la Puglia del ministero della Cultura, Maria Piccarreta, la progettista e direttrice dei lavori Alessandra Mongelli, l'assessora alle Culture del Comune di Bari Ines Pierucci e il delegato per la direzione regionale Musei della Puglia Francesco Longobardi. Intervento rientrante nel Pon cultura e sviluppo 2014-2020, con un finanziamento di quasi quattro milioni di euro.

Il castello, entrato nella lista nazionale dei musei autonomi, sarà dotato di nuovi percorsi di visita e di connessioni con quelli già esistenti. Così come di innovativi impianti e dispositivi tecnologici. Le aree esterne, comprese fra il nucleo originario e la cinta bastionata cinquecentesca, saranno inoltre riqualificate con la sistemazione dei percorsi pedonali, il restauro degli ambienti da destinare a laboratori didattici e locali di servizio e il recupero di alcuni vani interni. Il castello sarà anche dotato di nuovo impianto elettrico e idrico, così come di nuovi sistemi di condizionamento, antincendio e di illuminazione. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà infine condiviso con cittadini e turisti attraverso l'iniziativa La finestra sul cantiere.