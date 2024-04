Lavori di manutenzione sulle basole in via Sparano: chiuso alle auto un tratto di via Dante

Scatterà lunedì prossimo, 29 aprile, la chiusura al traffico di via Dante, nel tratto compreso tra via Argiro e via Andrea da Bari. Lo stop alle auto è legato all'avvio di nuovi lavori di manutenzione (altri erano stati effettuati due anni fa) sulle basole di via Sparano. In particolare, durante gli interventi sarà rinforzata la tenuta delle basole attraverso l’impiego di materiali particolarmente performanti, la cui posa necessita di qualche giorno per ottenere una resa migliore.

Nel tratto in questione sono stati quindi istituiti il divieto di sosta e fermata, oltre che quello di transito. I lavori proseguiranno per alcuni giorni "con la finalità - spiega il Comune in una nota - di terminare quanto prima per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza".