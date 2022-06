Dopo le rotatorie e i marciapiedi allargati, su via Buozzi completata anche la posa dell'asfalto: "Arteria di ingresso in città rinnovata"

Terminata nella notte la posa del tappeto d'usura sull'asfalto di via Bruno Buozzi. A dare notizia del completamento è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Si completa così un'opera di rifacimento complessivo di una delle arterie di ingresso più importanti della città: il progetto ha previsto, come ricordato dal primo cittadino, la realizzazione di due rotatorie, una all’intersezione con via Glomerelli e l’altra con viale Europa, l'allargamento del marciapiede, la realizzazione di una pista ciclabile e la piantumazione di nuovi alberi, trasformando anche visivamente l'aspetto di questa via. Ora manca solo la segnaletica orizzontale. "Tra qualche giorno partiranno i nuovi lavori previsti dal progetto "strada per strada" per un importo di 4.600.000 euro che interesserà la viabilità dei 5 municipi" conclude Decaro.