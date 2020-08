Le scuole del Barese si preparano a riaprire in sicurezza: adeguamenti anti Covid in 67 istituti superiori

Lavori in corso nelle scuole di Bari e della provincia per l'adeguamento alle norme anti Covid. In totale sono 67 le scuole superiori della Città metropolitana interessate dai lavori, con 129 plessi complessivi. I lavori sono in corso in quasi metà delle strutture e consistono in abbattimento o realizzazione di tramezzi, tinteggiature, guaine per eliminare infiltrazioni e recupero di spazi inutilizzati. I lavori di cosiddetta "edilizia leggera" hanno un importo di circa 6,5 milioni di euro (tra fondi ministeriali e del bilancio metropolitano).

Nelle scuole comunali della sola città capoluogo, poi, i cantieri sono 100 in 45 scuole, per complessivi 700 mila euro di lavori. Molti sono partiti già questa mattina con adeguamento delle mense, demolizione dei tramezzi per raddoppiare gli spazi delle aule e nuovi cablaggi. Tutti gli interventi si concluderanno, prevedono i tecnici, entro la data prevista per la riapertura in Puglia, il 24 settembre.