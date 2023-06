Lavori Enel in via Gentile, addio al nuovo manto stradale: "Al termine degli interventi, il tratto sarà riasfaltato"

"Il lavoro è gestito da Enel in ambito Pnrr ed è propedeutico per la costruzione della nuova centrale elettrica per la trasformazione da alta a bassa/media tensione necessaria per la città di Bari. Assicuro comunque che, finito il tempo di assestamento dello scavo (circa tre mesi), l’intera semi carreggiata coinvolta sarà asfaltata in maniera adeguata. Quello che vedete ora è solo un asfalto provvisorio". Sono queste le parole con cui il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, rassicura circa il rifacimento del manto stradale di via Gentile, strada centrale del quartiere Japigia.

La via che collega gli ingressi della Statale 16 con la città era stata, in passato, al centro del dibattito a causa del manto stradale dissestato, con buche disseminate lungo il percorso. In questi giorni, via Gentile è interessata da alcuni lavori che stanno impegnando metà della carreggiata: "Alcune settimane fa abbiamo provveduto alla bitumazione della strada - spiega Leonetti - Ricordo che si tratta di una manutenzione fortemente voluta dal Municipio 1 che interessa un’arteria stradale di penetrazione cittadina molto importante per chi proviene dal sud barese".

I lavori stradali condotti dall'Enel hanno sopreso i residenti: "La nostra città sta crescendo parecchio, sempre più si sceglie una gestione immobiliare e della mobilita di tipo green, dove il fattore energia diventa fondamentale - sottolinea il presidente del Municipio I - Il progetto Pnrr, così come stabilito dal Governo, non necessita di un grosso preavviso per l’inizio dei lavori e quindi non dà all’ufficio tecnico del Comune la possibilità di programmare le lavorazioni in maniera adeguata. Anticipo inoltre che i lavori proseguiranno anche sulla Complanare che porta al quartiere Sant’Anna, ma contemporaneamente anche in tante altre strade della città. Questa, infine, è anche una grande occasione per rifare gran parte della rete elettrica".