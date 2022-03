Stop alle auto per quattro ore, sottopasso di via Bruno Buozzi chiuso di notte per lavori

Sottopasso di via Bruno Buozzi chiuso di notte per lavori. Come rende noto la Polizia locale di Bari attraverso il suo canale Telegram, il sottopasso sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 00.01 alle 4 dei giorni 31 marzo e 1° aprile, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori da parte di Ferrotramviaria. Si consigliano percorsi alternativi.

(Il sottopasso di via Buozzi - foto di repertorio)