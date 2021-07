Scavi per la fibra ottica in corso a Torre a Mare, completato 'microtunnel' per il passaggio sotto la statale 16

Sono in corso in questi giorni "lavori propedeutici" di Tim per la stesura della fibra in alcune zone di Torre a Mare. A darne notizia, facendo il punto sui lavori, è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: "Questo intervento - spiega in una nota - va in continuità con quello già realizzato alcuni mesi fa nel quartiere di San Giorgio e avrà come obiettivo quello di ammodernare la rete trasmissione dati per i tanti residence presenti nel quartiere, lato monte rispetto alla SS 16. Oggi si è concluso il passaggio della fibra sotto la Statale, tramite micro tunnel dedicato". "Auspico in un celere intervento da parte di TIM, nella successiva fase di collegamento dei nuovi impianti", conclude Leonetti richiamando l'importanza del servizio viste le esigenze legate a smart working e Dad. "L’intervento delle opere strutturali durerà circa una settimana, dopo Tim provvederà per i successivi collegamenti della linea".