Rotatoria Caposcardicchio al San Paolo, nel progetto anche gli 'spazi verdi': iniziati i lavori per giardino e giostre

"Gli interventi comprendono anche la realizzazione di un giardino con nuove piantumazioni, sedute e una zona giostrine dedicata ai più piccoli. È stato eliminato il semaforo e la viabilità nella fase di cantiere, in attesa della rotatoria, è già più ordinata e scorrevole". Sono queste le parole, affidate ad un post facebook, con cui il sindaco di Bari commenta il sopralluogo sul cantiere di via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo di Bari. La rotatoria realizzata per gestire al meglio la viabilità della zona, dovrebbe essere completata per la prossima primavera.

"Il 9 e il 16 gennaio saranno consegnati alle ditte i cantieri per la realizzazione dei lavori di fogna bianca per 5 milioni di euro e di quelli di riqualificazione per 7,6 milioni di euro che coinvolgeranno diverse strade del quartiere con nuove aree pedonali, piste ciclabili e spazi verdi attrezzati", precisa il primo cittadino barese.

Il video pubblicato nel post documenta lo stato di avanzamento dei lavori, valutato da Decaro e dall'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso. "Finalmente iniziano i lavori del piano periferie - sottolinea Decaro nel video - con la riqualificazione della strade più importanti del quartiere come Viale delle Regioni, Via Giaquinto, Via Puglia. Ci saranno tante strade riqualificate con marciapiedi più ampi. Verranno realizzate due rotatorie su viale delle Regioni, all'intersezione con Viale Europa e via De Ribera, ci saranno 2 rotatorie dall'altro lato. Partono anche i lavori per 4 giardini e l'area pedonale progettata dallo staff di Renzo Piano".