Torre a Mare, nuova luce per il playground di strada La Penna: al via i lavori di installazione

In totale saranno installati 16 lampioni con lampadine di ultima generazione. Un intervento realizzato con i fondi del progetto smart del Municipio Uno.

In arrivo un nuovo impianto di illuminazione a Torre a Mare. Il playground di strada La Penna sarà completato con 16 lampioni con lampadine a led di ultima generazione, che copriranno l'area del campo da calcio, della zona parcheggi e dei vialetti nelle immediate vicinanze. Inoltre, l'impianto sarà integrato con un pulsante che permetterà di comandare l’accensione dei proiettori, in relazione alle esigenze di utilizzo. "Questo rappresenta un ulteriore risparmio energetico e ci consentirà di programmare lo spegnimento ad una certa ora, così da garantire il riposo a chi vive a ridosso della struttura sportiva" spiega il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti. Un intervento che è stato finanziato con i fondi del progetto smart del Municipio Uno, "che ci permette di onorare un impegno preso con i ragazzi e i residenti del quartiere, dedicando loro uno spazio dove fare sport e parallelamente garantire un’area parcheggio illuminata e più sicura" conclude.