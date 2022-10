Il Green Park si rinnova, puntando sul padel: a breve l'inaugurazione del centro sportivo

Il centro sportivo Green Park si prepara a cambiare volto, puntando anche sull'offerta del padel. Sta per essere completata la riqualificazione dello storico centro sportivo, secondo il progetto della Greeninvest srl e, come comunicato in una nota, è in programma nelle prossime settimane un evento inaugurale.

"Gli investimenti messi in campo rendono la struttura un centro sportivo di altissima qualità- si legge - in ogni dettaglio, grazie ad uno spazio progettato per essere sostenibile, inclusivo e accessibile. Un luogo dove trascorrere del tempo di qualità con gli amici e la famiglia, nel quale si potrà vivere pienamente l’esperienza sportiva, grazie ad un team tecnico di grande livello agonistico e umano. Nel centro saranno organizzati corsi, lezioni, tornei, clinics con atleti di caratura mondiale, campi estivi per i più piccoli, attività didattiche e tanto altro".

Nello specifico saranno realizzati 14 Campi di padel panoramici e interamente prodotti in Italia - che include il Porsche Bari Central Field, il campo centrale pronto per i grandi eventi internazionali - Tutti i campi sono dotati di vetri stratificati temperati e superficie di gioco Mondo SuperCourt XN; 1 Campo beach Tennis / Beach Volley: un Campo calcio 7 vs 7; Piscina esterna relax mt 20x10 con ca. 1000mq di solarium attrezzato e immerso nel verde e un'ampia area kids all’aperto nel verde. Il progetto prevede anche la presenza di diversi spogliatoi, tutti climatizzati con sistema di ricircolo dell’aria e ampie finestre, cosi suddivisi: quattro principali, ognuno dei quali composto da due ampi locali, servizi e 10 docce (per un totale di 40 docce disponibili), tutte con rubinetteria elettronica; due Private, pensati per accogliere ognuno 4 persone con rifiniture di particolare pregio.

In totale il Green Park vanta circa 600mq di aree spogliatoio con oltre 50 postazioni docce. Presenti anche una club House con reception e lounge, parcheggi interni alla struttura, ampie aree verdi con prati, siepi e alberature.