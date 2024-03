Lavori sulla linea ferroviaria Adriatica: modifiche alla circolazione dei treni in Puglia

Si preannuncia un periodo complicato per i pendolari baresi e i viaggiatori sui mezzi di Rfi in Puglia. Dal 7 al 12 e dal 15 al 19 aprile, infatti, ci saranno delle modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori di manutenzione e

potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo.

"Durante i lavori - si legge in una nota di Rfi - i treni Frecciarossa Torino/Milano/Venezia - Bari/Lecce/Taranto saranno attestati nelle stazioni di Ancona e Pescara mentre gli Intercity Giorno della relazione Milano/Bologna - Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali e sostituzioni con bus, ove possibile, fra Pescara e San Severo. I treni Intercity Notte Milano/Torino Porta Nuova - Lecce, dal 7 all’ 11 e dal 14 al 18 aprile, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario e perdita di fermate. Garantiti i treni nel weekend del 13 e del 14 aprile".

Disagi saranno avvertiti anche da chi utilizza i treni a percorrenza regionale. "Dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile, fra Bari e Foggia, il treno R4306 sarà interessato da modifiche nell’orario di partenza - spiega l'azienda - Modifiche di orario anche per il treno 19984, fra Brindisi e Taranto. Dall’ 8 al 20 aprile, i collegamenti regionali fra Termoli e Foggia saranno effettuati con bus, con tempi di percorrenza che varieranno in relazione al traffico stradale".