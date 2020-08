La Pineta San Francesco si illumina con 307 nuovi lampioni, Decaro: "A breve terminano i lavori della pista di pattinaggio"

Nuova illuminazione per la Pineta San Francesco. Sono stati accesi ieri sera i 307 nuovi lampioni all'interno del parco pubblico a San Girolamo, durante una diretta social pubblicata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo nella serata di ieri insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. "Spesso i cittadini si lamentavano del vecchio impianto, ormai obsoleto, con le luci che tendevano a fulminarsi. Lo scorso anno abbiamo pubblicato la gara e ora rendiamo la pineta un posto più accogliente per fare una passeggiata e sedersi nel verde".

A fornire i dettagli sul nuovo impianto è stato l'assessore Galasso: "Le lampadine hanno una potenza di 54w ciascuna. Siamo stati attenti a evitare possibili sabotaggi. Le nuove centraline, comandabili a distanza, sono infatti tutte coperte. Abbiamo pensato anche a spot di luce per le zone dotate di attrezzi ginnici". E non si tratta dell'unico intervento che interesserà la pineta: come ricordato dal sindaco Decaro, è infatti in completamento il rifacimento della pista di pattinaggio all'interno dell'area.