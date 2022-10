"Aree verdi, zone pedonali, per lo sport e il tempo libero": Decaro racconta come il lungomare di San Cataldo si trasformerà nel 2023

In un video il primo cittadino ha mostrato anche gli interventi in corso al piano terra del faro, che ospiterà un museo della radio dedicato alla storia di Guglielmo Marconi

Lavori in corso al piano terra del Faro di San Cataldo, a Bari, che a breve ospiterà un museo della radio dedicato alla storia di Guglielmo Marconi. A raccontare come si trasformerà l'area è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un video postato sui suoi canali social. Quella del lungomare di San Cataldo è un'area che sta subendo una forte trasformazione, votandola all'accessibilità dei residenti. "Tutto intorno ci saranno aree verdi, zone pedonali, per lo sport e il tempo libero. Dalla spiaggia di San Cataldo fino al Cus una grande area pedonale affacciata sul mare vicino al futuro porto turistico" spiega il primo cittadino, assicurando che i lavori per la realizzazione degli interventi inizieranno nel 2023.