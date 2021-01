Nuovo look per il lungomare sud di Torre a Mare: l'area accoglierà una pista ciclabile, nuovi alberi e luci

Partiti i lavori per la riqualificazione del nuovo waterfront di Torre a Mare. Si tratta del primo stralcio dei lavori sul lungomare sud barese, iniziati tra il lido Azzurro e il locale 'Skè', che interesserà circa 150 metri di costa, consentendo non solo di ampliare il marciapiede al servizio dei pedoni ma anche di ricavare spazio per la piantumazione di dieci alberi, sostituire l’attuale ringhiera con un muretto analogo a quelli già realizzati durante le lavorazioni su altri tratti di costa, come a San Giorgio e San Girolamo, eseguire una porzione di pista ciclabile nonché rinnovare l’impianto di pubblica illuminazione e l’asfalto prospiciente l’area oggetto dei lavori.

"Abbiamo voluto cominciare da questo tratto del lungomare di Torre a Mare, non soggetto a particolari vincoli archeologici o paesaggistici - il commento Antonio Decaro, che nel pomeriggio ha visitato l'area insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e al presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - per offrire un’anticipazione di ciò che diventerà questo waterfront, grazie al più ampio intervento di riqualificazione già programmato. Contiamo che per la prossima estate i residenti possano passeggiare e godersi il mare in sicurezza in uno spazio rinnovato per il tempo libero e la sosta. La strada, oggi a doppio senso di marcia che costeggia il litorale diventerà a senso unico e sarà dotata di spazi pedonali più ampi, di sedute e di nuovo verde. Sarà un intervento a carattere sperimentale: se dovesse funzionare, chiederemo alla Sovrintendenza le autorizzazioni previste per procedere anche sulle altre aree del lungomare vincolate a sud e a nord di questo tratto”.