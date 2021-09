Operai al lavoro in piazza Diaz, interventi di manutenzione sul marciapiede: "Ascoltate le richieste dei residenti"

A dare notizia dei lavori è il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti: "Serviranno a eliminare pericoli per i pedoni. In tanti mi hanno contattato per risolvere questo problema"

Operai al lavoro questa mattina in piazza Diaz, sul lungomare di Bari. Sono in corso - come spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, interventi di manutenzione ordinaria del marciapiede, "utili ad eliminare tutti i principali pericoli per i pedoni".

"Questo luogo è molto frequentato dalle famiglie e dai bambini residenti nel quartiere Madonnella e in tanti mi hanno contattato per risolvere questo atavico problema", riferisce Leonetti.

Il presidente del Municipio lancia poi un invito ad aver cura delle giostrine presenti nella piazza, in particolare quelle per i bambini diversamente abili, oggetto nell'ultimo anno di numerose riparazioni in seguito a episodi di danneggiamento.